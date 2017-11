O ex-assessor do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) Job Ribeiro Brandão enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação na qual disse que devolvia até 80% do salário dele ao parlamentar e ao irmão de Lúcio, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA). Job Ribeiro teve as digitais encontradas em parte dos R$ 51 milhões apreendidos pela Polícia Federal em um apartamento em Salvador (BA).

Deixe seu comentário: