Ex-atriz pornô e bailarina, Regininha Poltergeist trabalha como vendedora e desabafa: “Não sou essa loira burra que acham”

Regininha Poltergeist tem uma nova carreira. Ela agora é vendedora de planos de telefonia celular. Não que a ex-bailarina e atriz tenha descoberto uma nova vocação. “A necessidade me fez procurar o mercado formal”, conta ela, que há um mês começou a trabalhar em uma loja, no Rio.

A necessidade a que Regininha se refere é o sustento do filho, Lucas, de 11 anos. Separada do pai dele há algum tempo, ela não tem contado com a pensão alimentícia do ex.

“Os pagamentos estão bastante atrasados e tive que acioná-lo na Justiça novamente”, afirma ela, que em 2009 trabalhou nas Casas Bahia. “Fiquei seis meses lá. As pessoas achavam que era uma pegadinha quando ia atendê-las.”

Regininha trabalha de segunda a sexta das 9h às 18h, tem carteira assinada e já conseguiu vender alguns planos telefônicos. “As pessoas acham que é fácil. Só chegar e vender. Existe treinamento, tem o sistema da empresa… Estou me adaptando, mas acho que tive sorte”, enumera ela, que não foi reconhecida pelos clientes. Ainda: “Nem na entrevista de emprego”.

Solteira, Regininha diz que se ressente um pouco dos anos que ficou sem trabalho, aguardando que algo na carreira artística acontecesse. “Não tenho tempo para bater na porta das emissoras e pedir um teste, um papel. Sou eu que sustento meu filho e seguro as pontas de tudo. Eu e Deus”, explica. “As pessoas são muito preconceituosas. Fiz escolhas erradas na vida em busca de um futuro melhor para meu filho. Me arrependi. Mas era o que tinha na época.”

O arrependimento é pelos filmes pornôs que fez no início dos anos 2000. Regininha não se furta a falar deles, mas quer deixar essa fase no passado. Assim como os dois casamentos que teve.

“Acho que ainda sou ingênua para muita coisa. Acredito nas pessoas, no amor. Mas também sou inteligente, guerreira. Não sou essa loira burra que acham que sou”, dispara ela, aos 45 anos.

Tudo o que Regininha quer agora é melhorar sua vida financeira e pessoal. Ela está à procura de um novo endereço e deve mudar o filho de escola para ajustar ao seu novo horário comercial.

Os últimos anos não foram lá muito tranquilos: “Eu e meu filho quase morremos afogados no mar, fui traída e até duvidei da minha fé (ela é convertida). Mas de tanto orar, parece que agora começo a respirar de novo após uma depressão. Só conto com Deus e com minha força de vontade”. (Carol Marques/AG)

