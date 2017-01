Ex-bancário dá golpe em moradores de pequena cidade gaúcha

A população do pequeno município São Francisco de Assis, na Zona Missioneira, localizado a 429 quilômetros de Porto Alegre, sofreu um golpe financeiro causado por um morador conhecido da cidade, que era bancário e figura bem-vista por todos.

O ex-bancário montou uma empresa financeira, oferecendo juros de 2,5% pra quem investisse dinheiro com ele. O percentual atraiu muitos investidores, já que os juros prometidos era bem acima do valor de mercado. A poupança, por exemplo, rende 0,5%. As vítimas, que formaram uma comissão para tentar reaver seus prejuízos, revelam que inicialmente o homem repassava os juros, mas, depois, parou e sumiu da cidade.

Mais de 400 pessoas foram enganadas e o calote pode chegar a 25 milhões de reais. Uma das vítimas investiu 300 mil reais. O dinheiro era resultado da venda de uma empresa, que foi todo aplicado com o golpista, mas nunca mais viu o investimento. O golpe afetou até a economia da cidade. As pessoas pararam de comprar.

Em junho de 2016, o ex-bancário fugiu da pequena cidade com menos de 20 mil habitantes. Foi morar em Santa Maria, a 140 quilômetros da localidade. A polícia local pediu quebra de sigilo bancário dele e da família, além do bloqueio de bens.

Procurado, o homem não quis falar, mas seu advogado disse que ele teve problemas nos negócios e “quebrou”. Atestou, no entanto, que seu cliente “fará possível para pagar as pessoas lesadas”. (Com informações da AG)

