Ex-BBB Adriana sofre um assalto à mão armada no Rio: “Mais uma vez eu tinha certeza que ia morrer”

A ex-BBB Adriana Sant’Anna usou seu perfil do Instagram, na manhã desta quinta-feira, 27, para relatar que sofreu um assalto à mão armada no Rio.

De acordo com a mãe de Adriana, Maria da Penha, a ex-BBB estava indo do Rio para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, quando teve o carro abordado por uma moto com dois bandidos armados.

“Eu tenho certeza que não existe condição de viver nessa cidade. Não tem. Não existe”, disse a ex-BBB, chorando, em um vídeo publicado na rede social – que foi apagado cerca de 50 minutos depois da postagem.

Adriana, que mora no Rio, já foi vítima de um sequestro relâmpago em 2013. Ela é casada com o também ex-BBB Rodrigão, com quem tem um filho, Rodrigo, de oito meses.

“Eu não aguento mais! Eles colocaram a arma na nossa cara no meio da estrada. Estávamos indo fotografar. Não aguento mais essa cidade! Eu só pensava no meu filho! Mais uma vez eu tinha certeza que ia morrer e Deus me deu mais uma chance de viver”, escreveu ela na legenda. (AG)

