Ex-BBB impressiona por barriga pequena no sétimo mês de gravidez

A ex-BBB e apresentadora Letícia Santiago acaba de entrar no sétimo mês de gravidez do seu segundo filho, que vai se chamar Miguel. Ela impressiona cada vez mais com sua pequena barriga de grávida.

A falta do barrigão, que é típico nessa fase, impressiona internautas. Um deles brincou em seu post: “Sétimo dia, só pode? Cadê a barriguinha?”.

Na legenda, a ex-BBB escreveu: “Sextinha delicia! Hoje corri para colocar mais mechas de cabelo para estar top pra mais tarde, quando estarei em Diamantina, recebendo o título de cidadã honorária da minha terrinha natal! Tinha que tá linda né?! Só tô usando calça jeans porque por enquanto, ainda tem essa servindo! Minha companheirinha Jujuba sempre ao ladinho cuidando da mamãe e do irmãozinho que já ama muito. Estamos já no sétimo mês!”, contou.

Ao ser questionada sobre o mistério de uma barriga tão pequena durante a gravidez, Leticia contou que quando engravidou da filha, também não ficou grande. “Nunca procurei fundamentos científicos para isso, já que eu e o bebê estamos saudáveis. Na gravidez da Júlia [sua filha de 6 anos], engordei menos do que nessa. Na verdade, até demorei para descobrir a gravidez na época. Tinha 22 anos, treinava bastante e isso ajudava, mas acho que tem mais a ver com a genética mesmo.” (AG)

