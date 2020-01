Notas Brasil Ex-BBB viola regra do Conselho Federal de Medicina

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

O cirurgião e ex-BBB Marcos Harter violou uma regra do Conselho Federal de Medicina após divulgar os preços da cirurgia para próteses de silicone nas redes sociais. Esta não é a primeira vez que o participante da 17ª edição do reality descumpre com uma regra do Conselho. De acordo com a resolução, os preços só podem ser ditos aos pacientes nos consultórios.

