Ex-bilionÃ¡ria, Elizabeth Holmes Ã© processada por 140 milhÃµes de dÃ³lares

A rede americana de drogarias Walgreens, a maior dos Estados Unidos, decidiu processar o laboratório Theranos, fundado pela ex-bilionária Elizabeth Holmes, e vai exigir na Justiça uma indenização de 140 milhões de dólares por supostamente ter induzido seus clientes ao erro.

A Walgreens é uma das empresas com quem Elizabeth, quando estava no auge do sucesso, fechou acordos para popularizar os testes do Theranos, que prometiam resultados mais assertivos e em tempo recorde. Hoje o laboratório é acusado por vários pacientes de produzir testes de sangue e afins incorretos, o que gerou a abertura de inúmeros processos de investigação por órgãos de controle do governo americano e, por consequência, na queda sem precedentes da ex-bilionária.

