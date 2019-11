Ex-chefe de grupo de escoteiros é denunciado por estuprar 14 crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul

A Promotoria de Justiça de Soledade apresentou uma denúncia, na quarta-feira (13), contra o ex-chefe de um grupo de escoteiros de Fontoura Xavier pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude.

Conforme a denúncia, assinada pelo promotor Bill Jerônimo Scherer, 14 crianças e adolescentes foram vítimas do homem entre os anos de 2009 e 2014. Parte das vítimas foi abusada diversas vezes.

Segundo as investigações, o denunciado utilizava-se de fraude e artifícios intimidantes, como sua autoridade, em razão da posição de chefia do grupo, mentiras, misticismo, elementos ligados a poder econômico e amizade hipotética com autoridades policiais para constranger as crianças e adolescentes a praticarem ou permitirem os atos sexuais. Além disso, ele dizia para as vítimas não contarem sobre os abusos que sofriam, pois estariam sendo observadas a todo momento.

Segundo o Ministério Público, homem montou em suas residências um aparato de entretenimento com jogos, videogames, notebooks e aparelhos de DVD, como forma de atrair suas vítimas e satisfazer-se sexualmente, além de distribuir presentes, jantares e viagens às vítimas, bem como promessas de custeio de cursos em universidades. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma das casas do denunciado, foi encontrado um DVD de um filme com o título “Abuso Sexual”, um notebook em cujo disco rígido foram encontradas, pelo Instituto-Geral de Perícias, mais de 500 imagens contendo pornografia ou cenas de sexo explícito entre homens de idades variadas, algumas delas referentes a adolescentes.

Aproveitando-se de sua condição de chefe do grupo de escoteiros, ele dizia para as vítimas que estava com câncer e necessitava do sêmen delas para se curar. Durante um acampamento, o homem contou histórias de terror e disse que uma entidade “incorporaria” em uma vítima menor de 14 anos à época, mas que iria dormir ao seu lado para protegê-la, momento em que praticou atos sexuais enquanto a criança ainda dormia.