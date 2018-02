A ex-coelhinha da Playboy Karen McDougal afirmou ter mantido relação extraconjugal com atual presidente norte-americano Donald Trump, em 2006, meses depois do nascimento do filho caçula do bilionário. Entrevistada pela revista “The New Yorker”, ela também citou um suposto esquema para ocultar o “affair”, dez anos antes que Trump chegasse à Casa Branca.

