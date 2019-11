Ex-coordenador da base do Grêmio é preso no Litoral Norte gaúcho condenado por abuso sexual

A Polícia Civil, por meio da Decap (Delegacia de Capturas), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), realizou uma ação em Balneário Pinhal, no Litoral Norte gaúcho, na tarde desta terça-feira (12), onde prendeu José Alzir Flor, de 57 anos de idade.

O alvo, profissional que trabalhava nas categorias de base do Grêmio, foi acusado e condenado a uma pena de nove anos de reclusão por abuso sexual de menor de 14 anos, fato que teria ocorrido no exercício do trabalho do alvo. O mandado de prisão decorrente da sentença penal condenatória foi expedido em 10/10/2016, data em que o alvo passou a ser considerado “procurado”.

No ano passado, uma equipe da Decap descobriu que o alvo, mesmo condenado, continuava trabalhando na área, mais precisamente em um clube de Ciudad Del Este/PY, tendo então seguido seus passos. No entanto, naquela oportunidade, o alvo acabou fugindo do Paraguai.

No mês passado, os policiais da Decap descobriram que o alvo estaria trabalhando em um time da cidade de Lages/SC, tendo então se deslocado para aquele município. Mais uma vez, o alvo conseguiu escapar.

Entretanto, nesta terça-feira, os policiais da Decap desconfiaram que ele poderia estar se escondendo na casa de um familiar, em Balneário Pinhal. Se deslocaram para aquela localidade e capturaram o alvo, colocando fim a uma busca que já se estendia por três anos. O preso foi conduzido para a realização das formalidades legais concernentes a sua prisão, de onde seguirá diretamente ao sistema penitenciário.