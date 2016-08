Ex-dançarino da Broadway divulga uma mensagem de arrependimento na internet após matar o próprio namorado

Um dançarino americano, que já atuou em peças na Broadway (conjunto de teatros famosos de Nova York), está preso após ter confessado ter matado o namorado, na casa em que moravam, no bairro do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. Momentos após cometer o crime, Marcus Bellamy, de 32 anos, usou uma rede social para postar uma mensagem na qual pedia perdão e afirmava que havia agido “por amor”. As informações são do jornal “The New York Daily News”.

A vítima foi identificada como Bernardo Almonte, de 27 anos, que foi agredido e estrangulado pela companheiro. Segundo a polícia, o casal teve uma discussão que acabou numa luta corporal, seguida do assassinato.

Logo após cometer o crime, Bellamy escreveu em seu perfil no Facebook: “Me perdoe. Eu não sei o que fiz. Eu fiz isso por amor. Por Deus”.

Após a publicação da mensagem, o rapaz foi até a casa de um vizinho, para quem contou ter cometido o crime. A polícia foi chamada e, logo depois, chegou ao local, onde prendeu o dançarino, que será acusado de homicídio.

