Ex de Brunet pode virar senador

Há uma velada expectativa em um grupo político do Amazonas, que pode levar para o Senado o bilionário Lírio Parisotto, segundo suplente do senador Eduardo Braga (PMDB-AM). Neste caso, um eventual processo judicial por parte da ex-mulher Luiza Brunet, que o acusa de agressão, seguiria direto para o STF (Supremo Tribunal Federal).

O cenário também envolve o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que pode decidir, em breve, pela cassação do governador José Melo (Pros), já cassado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Se o TSE endossar a condenação, quem assumirá a vaga é o segundo colocado, o senador Braga. Já a primeira suplente no Senado é a sua esposa, que o acompanharia para Manaus.

Nove!

Atualmente, são nove senadores suplentes no cargo. Gente que o cidadão nunca viu e em quem nem votou, mas que desfila como rei ou rainha, com todos os benefícios e honras.

Pagou, levou

Uma tentativa de reforma, que nunca passa, é o fim do suplente sem voto de senador. Dá nisso: o empresário financia a campanha e ganha alguns meses ou anos na vaga.

Olheiro de Temer

O Decreto no- 8.860, de terça-feira, inclui o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Conselho da Câmara de Comércio Exterior. São os olhos e voz do presidente Michel Temer lá dentro.

Fera…

A Fera Distribuidora é também uma “fera em enrolação”. A empresa e a Refinaria Manguinhos são do grupo Magro. Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), estimam R$ 1 bilhão em ICMS não pagos, de acordo com o report de vendas à agência. Em tributos federais (Cide, PIS e Cofins), a inadimplência é de cerca de R$ 100 milhões.

…Em enrolação

Na Secretaria de Fazenda de São Paulo, a Fera Distribuidora acumula autuações por não recolhimento de ICMS sobre as suas operações com etanol. Pela legislação, o imposto sobre o álcool é cobrado metade da usina e o restante da distribuidora. Para os derivados de petróleo, a cobrança se dá 100% no produtor – neste caso, Manguinhos.

“Perseguição”

O grupo informa que é alvo de perseguição pelo sindicato das distribuidoras de combustível, por ser a única refinaria não associada e que oferece bons preços na praça. “Nas questões relacionadas ao etanol, não há atrasos em termos técnicos: há casos em que a exigibilidade está suspensa ou então têm sido pagos parceladamente, de acordo com a legislação”, argumenta.

Eeeeé do Brasiiiiiiil!

O Brasil possui o mais antigo porta-aviões do mundo, após a Índia aposentar o seu, há dias. O navio aeródromo São Paulo bóia na Baía de Guanabara, no Rio. E nem tem aviões.

É ouro!

Assaltos em ônibus no Rio de Janeiro cresceram 91,7% em agosto, durante a Olimpíada, em relação ao mesmo mês em 2015. Aliás, todos os índices de criminalidade aumentaram.

Cadê a conta?

Não há dúvidas sobre o sucesso dos Jogos Rio-2016, mas há algo em aberto: prefeitura, governo federal e Empresa Municipal Olímpica ainda não prestaram contas. Havia previsão para após o evento, mas até agora nada divulgado.

Virá…

A Autoridade Pública Olímpica informa que os dados “estão sendo compilados pelos entes do consórcio (prefeitura, governo do Estado e Ministério do Esporte)”. O que se diz, na praça, é que vão esperar a eleição.

Na fila

O ministro da Cultura, Marcelo Calero, indicado pelo presidente Temer para presidir a APO e acumular o cargo, ainda não foi sabatinado pelo Senado, e não há data. Para piorar, o relator da indicação é o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), adversário.

Cabou o doce

Eva Maria Chiavon, ex-chefe da Casa Civil nos meses derradeiros de Dilma Rousseff na Presidência da República, perdeu a quarentena. Arrumou emprego no Senado.

Ponto Final

Após polêmica frase, o candidato do PMN à prefeitura de Curitiba (PR), Rafael Greca, abraçou um morador de rua e exibiu a cena na TV. Há relatos de que, depois, o mendigo vomitou com o cheiro de rico.

