Ex-deputado Eduardo Cunha planeja para o fim deste ano o lançamento de um livro sobre os bastidores do impeachment

Cassado do mandato por quebra de decoro, o ex-deputado Eduardo Cunha já tem programado na agenda de fim de ano: a realização de noites de autógrafos do livro em que irá tratar sobre os bastidores do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

O peemedebista pretende participar do lançamento nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. As datas dos eventos ainda não foram definidas, uma vez que dependem da conclusão do material. Segundo ele, ainda não foi definido qual será o título do livro e a imagem que utilizará na capa.

A expectativa do ex-presidente da Câmara dos Deputados é entregar os textos para uma editora até o dia 15 de novembro. “Entregarei nesta data. Depois leva tempo”, afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo. Cunha foi cassado no dia 13, por 450 votos a favor, dez contra e nove abstenções. Ele nega que o livro seja utilizado como uma ameaça aos deputados aliados que o abandonaram e a seus opositores.

