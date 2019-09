O ex-deputado federal Índio da Costa (ex-PSD, atualmente sem partido) foi preso, na manhã de sexta-feira (06), no Rio, por suspeita de participação em um esquema de fraudes nos Correios iniciado em 2016. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos R$ 13 milhões foram movimentados pela organização criminosa. No total, 12 pessoas foram presas e 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

