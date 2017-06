Ex-deputado Rocha Loures guardou na casa dos pais a mala com R$ 500 mil de propina que recebeu da JBS/Friboi

O ex-deputado federal e ex-assessor do presidente Michel Temer Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) guardou a mala com R$ 500 mil que recebeu da JBS na casa dos seus pais até devolver à PF (Polícia Federal) depois da delação dos donos e executivos da empresa. A informação foi revelada à PF pelo taxista que conduziu Loures no dia 24 de abril, segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo.

Naquele dia, o ex-assessor de Temer deixou um encontro com Ricardo Saud, diretor da JBS, com a mala e a guardou no porta-malas de um táxi que o esperava. A entrega do dinheiro foi flagrada em uma das ações controladas da PF. O taxista disse aos policiais que levava Rocha Loures para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O ex-assessor pediu, então, que o veículo parasse em uma pizzaria, onde ocorreu o encontro com o diretor da JBS. Ele saiu do restaurante com a mala nas mãos, conforme mostra o vídeo da PF, que seguiu o táxi.

De acordo com o taxista, após voltar ao veículo, Rocha Loures deu orientação para uma segunda parada, dessa vez na casa de seus pais. O ex-assessor subiu ao apartamento carregando a mala com o dinheiro, que teria sido guardada, segundo a PF, no armário da mãe. E desceu para prosseguir a viagem com outra mala.

Loures é investigado pela Procuradoria-Geral da República no mesmo inquérito de Temer. Segundo os delatores da JBS, Loures foi apontado por Temer como seu intermediário a Joesley Batista, dono da JBS, durante encontro no porão do Palácio do Jaburu, que foi gravado pelo empresário.

Joesley disse em delação que os R$ 500 mil entregues a Loures faziam parte de um pagamento mensal endereçado a Temer, como contrapartida à interferência do presidente no Cade em favor dos interesses da J&F, grupo que controla a JBS.

A entrega do dinheiro a Loures será um dos argumentos do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na denúncia contra Temer, que deverá ser apresentada ao STF até o dia 19 deste mês. O ex-deputado de Temer foi preso no dia 3 de junho, após perder o foro privilegiado. Suplente na Câmara, ele deixou o mandato depois que o deputado Osmar Serraglio voltou à Casa quando deixou o Ministério de Temer.

Cadeia

Loures está dividindo uma cela com outros oito presos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, desde a semana passada. Por decisão judicial, ele está detido no mesmo bloco que abriga políticos condenados, ex-policiais e detentos com ensino superior – os chamados presos especiais.

O ex-deputado encontra-se na ala A do bloco 5 do CDP (Centro de Detenção Provisória). No caso de uma condenação definitiva, Loures seguirá para as celas “comuns”, em outros prédios do complexo.

