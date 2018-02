Ex-diretor da Oxfam nega denúncias sexuais

O ex-diretor da Oxfam no centro de um escândalo sexual disse que cometeu erros quando trabalhava no Haiti, mas negou ter pago por sexo com prostitutas ou abusado de menores de idade. Em sua primeira resposta às acusações, Roland Van Hauwermeiren afirmou em uma carta aberta que não queria se colocar como vítima, mas sentia que a entidade seria prejudicada com “falsas acusações”.

