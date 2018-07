Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido de declaração de nulidade da prisão do ex-diretor do grupo OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 1 ano e 10 meses de prisão, em regime aberto, por crime de corrupção, no âmbito da Operação Lava-Jato.

Deixe seu comentário: