O ex-goleiro do Palmeiras Valdir Joaquim de Moraes morreu na tarde de sábado (11), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em decorrência de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas.

Valdir tinha 88 anos e estava internado desde quarta-feira (08) devido a uma infecção urinária. O ex-jogador lutava contra complicações após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) e cardiopatia isquêmica, com internações recorrentes. Nos últimos dois anos, ele apresentou deterioração severa da capacidade funcional, segundo informações divulgadas pela instituição de saúde.

Nascido na Capital gaúcha, Valdir fez história no Palmeiras. Ele defendeu o time paulista de 1958 a 1968, atuando em 480 partidas. Como jogador, conquistou sete títulos pelo Verdão: Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967), Taça Brasil (1960 e 1967), Rio-São Paulo (1965) e Paulistão (1959, 1963 e 1966).

Ainda no Palmeiras, Valdir foi treinador interino por algumas vezes entre 1973 e 1980 e consultor técnico (a convite de Vanderlei Luxemburgo, atual treinador) de 1993 a 1997, período no qual enfileirou títulos.

Depois de se aposentar, Valdir criou a profissão de preparador de goleiros em 1969, à época inexistente no Brasil. Nessa função, ele trabalhou na Seleção Brasileira (Copa do Mundo de 1982) e também no São Paulo e no Corinthians, entre outros clubes.