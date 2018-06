Em evento de advogados em defesa do ex-presidente Lula – condenado e preso pela Operação Lava-Jato – na quinta-feira, o ex-governador de São Paulo Cláudio Lembo (DEM) classificou a prisão do petista como “equivocada” e disse que o “ativismo judicial” de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pode levar ao “colapso” da democracia brasileira.

Deixe seu comentário: