Ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho recebe alta de hospital e vai para a prisão domiciliar

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho recebeu alta do Hospital Quinta D’Or, na capital fluminense, na manhã desta terça-feira (22), e vai cumprir prisão preventiva domiciliar no seu apartamento na praia de Botafogo, na Zona Sul da cidade. Ele é acusado de compra de votos nas eleições municipais em Campos dos Goytacazes.

Garotinho foi submetido a um cateterismo no domingo (20). Antes, ele estava internado antes no Hospital Souza Aguiar, chegou a ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Complexo Penitenciário de Bangu, mas foi transferido à instituição particular por determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os exames feitos no Quinta D’Or identificaram uma obstrução em ramo da coronária direita. A artéria foi desobstruída e Garotinho recebeu um stent (prótese colocada na artéria para evitar nova obstrução). A prisão domiciliar foi determinada pela juíza Luciana Lóssio, do TSE.

