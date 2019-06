Ex-governador do RJ Anthony Garotinho terá que colocar tornozeleira eletrônica

A Justiça emitiu uma intimação para que o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho coloque tornozeleira eletrônica. Ele e sua mulher, Rosinha Garotinho, também ex-gestora do Executivo estadual carioca, respondem processo sobre esquema de compra de votos que envolvia o programa social Cheque Cidadão, na eleição de Campos, em 2016.

Desde o dia 14 de junho, há a determinação de que ele utilize o equipamento. Na mesma data foi determinado o bloqueio de R$ 18 milhões do casal, que teriam sido desviados da prefeitura de Campos entre julho e dezembro de 2016. No último dia 19, a 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, concedeu cinco dias úteis para que Anthony Garotinho fosse colocar a tornozeleira, na Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen).

