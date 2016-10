Ex-governador do Tocantins é preso pela Polícia Federal por fraudes em licitações

A PF (Polícia Federal) realiza nesta quinta-feira (13) a Operação Ápia para desarticular uma organização criminosa que atuou no Tocantins fraudando licitações públicas e execução de contratos administrativos para a terraplanagem e pavimentação asfáltica em rodovias estaduais. A suspeita da PF é de que a fraude tenha sido de R$ 1,2 bilhão.

Dois ex-governadores são alvo dessa operação: José Wilson Siqueira Campos (PSDB) foi conduzido coercitivamente, e Sandoval Cardoso (SD) foi preso temporariamente. Também são alvos a Secretaria de Infraestrutura de Tocantins e as empresas Vídeo BG e Barra Grande Construtora.

A ação é realizada em conjunto com o MPF (Ministério Público Federal) e a Controladoria-Geral da União. O foco da investigação são as obras nas rodovias licitadas e fiscalizadas pela Secretaria de Infraestrutura, que correspondem a 70% do valor total dos empréstimos contraídos.

Ao todo, 350 policiais participam da operação, cumprindo 113 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal – 19 mandados de prisão temporária, 48 de condução coercitiva e 46 de busca e apreensão – em Tocantins, Maranhão, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso.

Segundo a Polícia Federal, a investigação apontou um esquema de direcionamento de concorrências envolvendo órgãos públicos de infraestrutura e agentes públicos do Tocantins, nos anos de 2013 e 2014.

As obras, conforme as investigações, foram custeadas por recursos públicos adquiridos pelo Estado, por meio de empréstimos bancários internacionais e com recursos do BNDES, tendo o Banco do Brasil como agente intermediário dos financiamentos no valor total de cerca de R$ 1,2 bilhão. Os recursos adquiridos tiveram a União como garantidora da dívida.

A PF disse que chamou a atenção dos investigadores o fato de que, em um dos contratos, uma empreiteira pediu mais de 1.500 caminhões carregados de brita para completar uma obra. Se enfileirados, esses veículos cobririam uma distância de 27 km, ultrapassando a extensão da própria rodovia. (AG)

