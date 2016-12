Viaturas da PF (Polícia Federal) já deixaram o Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, neste sábado (10), para realizar a transferência do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. Ele será levado de Bangu em um comboio para a sede da PF, na Praça Mauá, no Centro, e depois para o aeroporto, onde irá embarcar para Curitiba. A previsão é que Cabral chegue ao terminal de cargas da PF, no Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, às 12h.

Em imagens aéreas, Cabral foi filmado se despedindo de pessoas dentro do presídio. No momento em que deixava a penitenciária, Cabral foi vaiado e chamado de “ladrão” por pessoas que aguardavam para visitar internos.

O juiz federal Marcelo Bretas decidiu pela transferência do ex-governador depois que o promotor André Guilherme Freitas, das Promotorias de Justiça de Execução Penal do RJ, do Ministério Público estadual, denunciou que Cabral estava recebendo na Cadeia Pública José Frederico Marques visitas de amigos e familiares sem que eles estejam cadastrados na Seap (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária).

Em seu ofício ao juiz Bretas, o promotor comunica que a visita ao ex-governador está ocorrendo de forma “irregular e ilegal”. Para chegar a essa conclusão, o promotor colheu informações de visitantes e da Seap.

Cabral está preso desde o dia 17 na cadeia pública José Frederico Marques. Sua prisão fez parte da Operação Calicute, da Polícia Federal e Ministério Público Federal, que apura desvios em obras do governo estadual. O prejuízo é estimado em mais de R$ 220 milhões. Além de Cabral, dez pessoas foram presas no dia da operação. Na terça-feira (06), a advogada Adriana Ancelmo, mulher de Cabral, também foi detida.

A operação Calicute foi deflagrada a partir de investigações da Polícia Federal e de uma Força-tarefa do Ministério Público Federal do RJ. De acordo com as investigações, Cabral era o cabeça do esquema de corrupção e de recebimento de propina, que envolvia obras da Andrade Gutierrez. (AG)