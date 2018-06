Ex-guarda-costas de Bin Laden é preso

Um ex-guarda-costas de Osama Bin Laden foi preso na Alemanha e deve ser deportado para a Tunísia, após indignação por ele receber mais de mil libras por mês para viver no país. As informações são do jornal britânico Daily Mail. O homem de 41 anos, identificado como Sami A., vive na Alemanha há cerca de duas décadas, por argumentar que corria o risco de ser torturado.

Deixe seu comentário: