Ex-guerrilheiros assumem mandatos

A antiga guerrilha da Farc assumiu nessa sexta- uma pequena representação no Congresso da Colômbia, dominado pela direita ligada ao novo presidente, Iván Duque, oposto ao acordo de paz que acabou com meio século de conflito armado e que toma posse em 7 de agosto. O presidente pediu ainda aos novos parlamentares e a seu sucessor que cuidem e defendam a paz alcançada com as Farc.