Ex-jogador da Seleção Brasileira foi preso em Londres por estar dirigindo alcoolizado

O jogador do Liverpool e da Seleção Brasileira Roberto Firmino foi preso, na véspera do Natal (24), após ser flagrado dirigindo embriagado em Londres. De acordo com a polícia inglesa, o atleta alagoano passava pelo Centro da cidade no momento da abordagem que resultou na apreensão.

“A polícia de Merseyside deteve um homem de 25 anos que dirigia embriagado depois que o seu carro foi parado no centro de Liverpool nas primeiras horas de sábado, dia 24 de dezembro. Roberto Firmino, do Liverpool, comparecerá à corte de Liverpool no dia 31 de janeiro”, divulgou a polícia.

Comentários