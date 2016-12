Ex-jogador do Barcelona se oferece para jogar na Chapecoense

Comovido com o acidente de avião envolvendo a delegação da Chapecoense,o jogador islandês Gudjohnsen, 38 anos, se ofereceu para jogar pelo clube catarinense. Mais do que isso, ele aproveitou para convocar o amigo Ronaldinho Gaúcho, com quem atuou no Barcelona.

“Por respeito, eu gostaria de jogar pela @ChapecoenseReal se eles tiverem um lugar pra mim! Nem que seja apenas para jogar com Ronaldinho novamente”, escreveu o jogador no Twitter. Além de Gudjonhsen e Ronaldinho, outro nome que tem sido especulado na Chapecoense é o do argentino Riquelme, que no momento está aposentado.

