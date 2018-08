Ex-jogador do Corinthians Edílson “Capetinha” é preso em Santa Catarina por não pagar pensão alimentícia

O ex-jogador Edílson “Capetinha”, que já jogou no Corinthians e Palmeiras, foi preso na tarde de sábado (04) em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, por não pagar pensão alimentícia. O atleta iria participar de um jogo e jantar festivo. Além dele, o ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca estava confirmado no evento.

Edílson foi encaminhado para o Presídio Regional de Mafra, também na região Norte do Estado. Segundo o delegado Rubens Almeida Passos de Freitas, o atleta foi preso por volta das 13h de sábado em uma pousada da cidade.

Ainda de acordo com ele, Edílson não ofereceu resistência ao mandado expedido pela Vara de Família de São Paulo e fez contato com o advogado. O ex-atleta comentou com as autoridades que o valor cobrado de pensão seria de R$ 110 mil.

