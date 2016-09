Ex-jogador Edmundo é pego na Lei Seca e perde carteira de habilitação

O ex-jogador de futebol Edmundo, de 45 anos, foi pego em uma blitz da Operação Lei Seca, na Barra da Tijuca, no Rio, e perdeu a carteira de habilitação. De acordo com o blog de Ancelmo Gois, o teste do etilômetro atestou positivo para a ingestão de bebida alcoólica.

Em 1999, Edmundo foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão após matar três pessoas em um acidente de trânsito. Quatro anos antes de seu julgamento, o ex-jogador bateu em outro carro. O motorista do Uno, Carlos Frederico Pontes, e a namorada dele, Alessandra Perrota, morreram no local. Joana Martins Couto, que estava no veículo de Edmundo, também não resistiu.

Ele foi condenado a regime semiaberto, pelos homicídios culposos dos três e pelas lesões corporais culposas em outras três vítimas no mesmo acidente. Edmundo voltou a ser preso em 2011, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a pena. (AD)

