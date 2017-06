Ex-jogador do GrÃªmio Jonas Pessalli morre em acidente de trÃ¢nsito em Curitiba

O jogador de futebol Jonas Pessalli, 26 anos, que foi formado no Grêmio, morreu após bater o carro que dirigia em um poste por volta das 4h30min desta segunda-feira (12), no bairro Pinheirinho, em Curitiba (PR).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um passageiro do veículo teve ferimentos leves. O jogador atuou no futebol francês defendendo Angers e o VLF Luçon. Ele foi contratado pelo Paraná Clube em janeiro deste ano. Em nota, o presidente do Paraná, Leonardo do Oliveira, decretou luto oficial de três dias.

