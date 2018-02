Aos 36 anos de idade, o irlandês Liam Miller faleceu em decorrência de um câncer no pâncreas. O ex-jogador do Celtic, onde iniciou a carreira no futebol profissional, descobriu a doença em novembro de 2017 e desde então, passava por tratamentos nos Estados Unidos e na Irlanda. No Manchester United o meia atuou por duas temporadas, entre os anos de 2004 e 2006.

