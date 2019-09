Ex-jogador Romário é condenado a pagar mais de R$ 400 mil em aluguéis atrasados

O ex-jogador Romário foi condenado pela 7ª Vara Cível de Brasília a pagar R$ 408 mil em aluguéis atrasados e custos do processo judicial contra ele. Romário teria deixado de pagar 14 meses de aluguel da casa em que viveu por quatro anos, de 2012 a 2016, na capital federal, onde atua como senador pelo estado do Rio de Janeiro.

Publicada no sábado (14) no Diário de Justiça do Distrito Federal, a decisão tomada pelo juiz Luciano dos Santos Mendes. Como a decisão é de primeira instância, Romário ainda pode recorrer na Justiça.