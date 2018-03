Ex-marido da cantora Britney Spears quer aumentar sua pensão alimentícia. Ele recebe 66 mil reais por mês

Os advogados de Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, mandaram uma carta para Jamie Spears, pai da cantora e que administra seus bens, pedindo uma revisão da pensão alimentícia de US$ 20 mil (cerca de R$ 66 mil) que ele recebe desde 2008, quando garantiu a guarda dos dois filhos do casal, Sean e Jayden.

Segundo o site TMZ, Ferderline e Jamie fizeram uma reunião na sexta-feira (16) para discutir o assunto e não chegaram a nenhum acordo porque o pai da cantora acredita que seu antigo genro está usando o dinheiro para outros fins que não sejam o sustento dos filhos.

Os advogados de Federline pediram a revisão por conta do sucesso dos shows de Britney em Las Vegas e acreditam que ela poderia contribuir com o aumento de gastos que ele vem tendo com os filhos. No entanto, o TMZ informa que os advogados não especificaram quais foram esses aumentos de gastos, o que aumentou as suspeitas de Jamie sobre o assunto.

Vírus

No ano passado, o perfil no Instagram da cantora pop foi usado por hackers para espalhar um vírus entre seus seguidores. A descoberta foi feita pela empresa de segurança Eset, sediada na Eslováquia. Segundo a companhia, um comentário feito pelos hackers no Instagram da artista escondia um malware.

À primeira vista, parecia um spam, mas, na verdade, era um meio de comunicação com computadores previamente infectados. O vírus Turla estava ativo desde 2014 e tinha como alvo principal funcionários do governo, diplomatas e outras autoridades, explica Jean-Ian Boutin, analista da Eset. Acredita-se que o malware foi criado por um grupo de hackers ligado ao governo russo.

A Eset descobriu um hash rastreável (sequência de bits geradas por um algoritmo de dispersão) escondido dentro do comentário, que continha uma série de caracteres – neste caso, 2kdhuHX – que levava a um link encurtado bit.ly. Essa URL, por sua vez, conectaria o usuário ao servidor em que o malware estava localizado.

Para que o link aparecesse para o usuário, seria necessário que seu dispositivo tivesse sido previamente infectado por uma extensão maliciosa do navegador Firefox, ressalva Boutin. Segundo o especialista, esse tipo de uso das mídias sociais por hackers torna “a vida mais difícil para as empresas de segurança”.

“Em primeiro lugar, é difícil distinguir o tráfego malicioso para as mídias sociais do tráfego legítimo”, afirmou ele. “Em segundo lugar, dá aos hackers maior flexibilidade tanto em realizar ataques quanto a apagar vestígios”, concluiu. A Eset disse que informou a Mozilla, responsável pelo Firefox, sobre o problema.

Selfie

A socialite norte-americana Paris Hilton contou uma informação, no mínimo, inusitada: a de que ela e a cantora Britney Spears criaram as fotos tipo “selfie”. Ela havia compartilhado uma imagem na qual aparece junto com a amiga, em 2006: “Há 11 anos, eu e Britney inventamos a selfie”.

Em resposta, vários internautas – incluindo fãs de ambas as celebridades – questionaram a afirmação, muitos sem perceber que tratava-se de uma brincadeira. Não faltou quem postasse várias “selfies” mais antigas de personalidades como Van Gogh, Madonna, Paul McCartney, Jaqueline Kennedy, Frank Sinatra e até Michael Jackson, todas anteriores a 2006.

