Ex-marido de Luiza Brunet, bilionário gaúcho rebate o pedido de dissolução da união estável: “Hipocrisia”

O bilionário gaúcho Lírio Parisotto usou sua conta no Instagram para rebater a nova denúncia de Luiza Brunet, sua ex-companheira. A modelo procurou a Justiça para pedir o reconhecimento e anulação de sua união estável com o empresário, a quem acusa de ter lhe agredido durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos.

Na postagem, o milionário alega que a atriz e ex-modelo quer uma parte do seu patrimônio. “Continuam enchendo a paciência, mentindo e subestimando a inteligência das pessoas. Reconhecimento e dissolução de união estável, tem algum outro objetivo a não ser divisão de bens? Entretanto, apregoa que não quer dinheiro. Quanta mentira e hipocrisia. Como gostaria que isto só ficasse na esfera judicial, onde tudo será resolvido, dado que este foi o caminho escolhido”, escreveu ele.

Na postagem, ele cita Cícero, cônsul do Senado romano antes de Cristo. “‘Até quando abusarás da nossa paciência?’ Faz parte de uma série de quatro discursos do Cônsul Cícero, no Senado Romano, contra Catilina, que queria derrubar o Governo Republicano e apoderar-se do poder e da riqueza. Esta sentença, em latim, é bastante utilizada nos meios acadêmicos e jurídicos, para refutar tese de alguma pessoa turrona, teimosa, que insiste em abraçar tese vencida, superada, sem chances de prosperar.”

Desabafo.

Em entrevista para a revista Claudia, Luiza relembrou o que considera o pior momento de sua vida, a violência física que afirma ter sofrido por parte de Parisotto. “Apanhar como apanhei, aos 54 anos, foi o pior. Sustentei cinco irmãos, mãe e um pai alcoólatra por amor. O velho que abusou de mim aos 14 era um estranho. A briga com Saad, negócio: eu tinha 19 anos, era top na carreira e não queria mais ser explorada. Hoje Saad me respeita. A separação do pai de meus filhos doeu muito, porém foi a alternativa ao desgaste. Mas agora, quando queria paz e sossego, me ocorreu o mais triste. E veio de um homem que eu amava”, desabafou.

Direito de resposta.

Segundo informações divulgadas por Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, os advogados de Lírio Parisotto preparam resposta para a entrevista. “Ela vem ajeitando as versões”, afirma Luiz Kignel, advogado do empresário. “Disse no Ministério Público que tinha dores inenarráveis [depois da suposta agressão]. À revista, afirma que viajou de volta ao Brasil porque sabe suportar dor.”

Brunet aponta na entrevista que fizeram com ela coisas “nojentas” depois da denúncia, como inventar que “armou” tudo “para conseguir dinheiro fácil”. Kignel afirma que lembrará à revista que Luiza está pedindo reconhecimento de união estável com Parisotto “com partilha de bens”.

A Justiça de São Paulo aceitou denúncia feita pelo Ministério Público contra Parisotto, que hoje é réu e responde às acusações feitas pela modelo. Ele se diz inocente. Em outro processo, promovido por ela, os dois discutem as questões de família: Brunet alega que eles mantinham união estável; o empresário diz que apenas namoravam.

