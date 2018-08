A Justiça decretou a prisão preventiva de dois homens, por envolvimento no assassinato da advogada Karina Garofalo, atingida por quatro tiros quando voltava para casa na tarde de quarta-feira na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um dos suspeitos é o ex-marido de Karine, apontado pela polícia como mandante do crime.

