Ex-marido é suspeito de matar mulher a facadas no pátio de casa em Alvorada

Uma mulher de 26 anos foi assassinada a facadas, no pátio da própria casa, em Alvorada. Maria Costa de Camargo estava separada do ex-companheiro há um ano, mas, de acordo com a Brigada Militar, ele não concordava com o término.

O homem é enquadrado como o principal suspeito pelo crime, e está foragido da polícia. Segundo relatos de vizinhos e testemunhas, ele teria arrombado a porta e entrado na residência, onde agrediu Márcia. Ela conseguiu fugir e gritar pedindo ajuda, mas, neste momento, ele a atacou com facadas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso ocorreu na Rua Vitorino Freire, no Bairro Salomé. Márcia e o ex-marido foram casados por 11 anos. Após a separação, em 2018, ela solicitou uma medida protetiva contra o homem. O documento, que tem prazo mínimo de um ano, venceu e não foi renovado, estando sem validade legal atualmente. A Delegacia da Mulher investiga o crime, enquadrado como feminicídio.