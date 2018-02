Ex-médico teve uma nova condenação por abuso sexual a ginastas nos Estados Unidos

Larry Nassar, médico que abusou durante décadas de ginastas da seleção dos Estados Unidos, recebeu, nesta segunda-feira (5), uma nova condenação por abuso sexual a atletas. Em processo paralelo ao que o condenou a uma pena entre 40 e 175 anos de prisão em janeiro, Nassar foi condenado a entre 40 e 125 anos de reclusão. As informações são do jornal Folha de S.Paulo

Neste segundo processo, julgado na corte do condado de Eaton (Michigan), Nassar assumiu o abuso sexual de três menores de idade entre 2009 e 2011 no Clube de Ginástica Twistars. Ao todo, segundo informações publicadas pelo do site Buzzfeed, mais de 200 mulheres – entre declarações públicas e anônimas – acusaram o médico de assédio; muitas ainda eram crianças ou adolescentes quando se tornaram vítimas.

A primeira condenação de Larry Nassar por abuso sexual ocorreu há duas semanas, em julgamento que expôs os abusos do médico que trabalhou durante 30 anos com medicina esportiva.

Além dos até 175 anos de reclusão pelas décadas de abuso, o ex-profissional da seleção de ginástica também já foi condenado a 60 anos de cadeia por pornografia infantil.

Os processos contra o médico incentivaram ginastas a revelarem seus casos de violência sexual protagonizados por Larry Nassar. Nomes importantes da ginástica norte-americana, como as campeãs olímpicas Simone Biles, Gabby Douglas, Aly Raisman e McKayla Maroney, foram vítimas de Nassar durante anos.

Desculpas

Durante os julgamentos, Larry Nassar pediu desculpas às vítimas e ainda encarou os pais de algumas das atletas no tribunal. Na última semana, Randall Margraves, pai de três meninas violentadas pelo ex-médico, tentou atacar o abusador em uma audiência no Estado de Michigan.

Depois de assistir duas de suas filhas providenciarem provas contra Nassar, Margraves realizou um pedido à juíza para ficar “cinco minutos em uma sala com este demônio”. A ideia foi rejeitada, e o pai das três garotas invadiu a área destinada ao réu com o intuito de agredi-lo. A polícia algemou Margraves, que pediu desculpas posteriormente e acabou liberado.

Vítimas

No primeiro dia da audiência em Michigan, a juíza Janice Cunningham informou que 265 mulheres já haviam revelado que foram vítimas do criminoso. “Nós já temos 265 vítimas identificadas e um número infinito de vítimas no Estado, no país e em todo o mundo”, afirmou Cunningham.

Investigação

No dia 26 de janeiro, autoridades dos Estados Unidos abriram uma ampla investigação sobre os casos de abuso sexual nos esportes. No mesmo dia, a diretoria da Federação de Ginástica dos Estados Unidos renunciou em massa. Dois dias antes, Nassar havia recebido a sentença de prisão perpétua por molestar atletas.

Revelações comoventes de ginastas, incluindo as medalhistas olímpicas Aly Raisman e Simone Biles, levaram a investigações separadas pela Câmara de Deputados, Senado e Departamento de Educação dos EUA.

Essas investigações buscam estabelecer se outras autoridades esportivas fizeram vista grossa para os abusos do médico Larry Nassar e examinar alegações de assédio por autoridades em outros esportes, incluindo natação e taekwondô.

