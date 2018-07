A ministra da Justiça do Japão, Yoko Kamikawa, confirmou que os seis ex-integrantes da seita que estavam no corredor da morte foram executados na manhã desta quinta-feira (26). No início do mês, Shoko Asahara, o guru fundador da Aum Verdade Suprema, e outros seis membros da seita também já haviam sido executados por enforcamento, considerados culpados pelo ataque no metrô de Tóquio.