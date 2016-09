Ex-ministro Celso Amorim palestra sobre atual conjuntura das relações internacionais na UniRitter

No dia 16 de setembro, a UniRitter sedia o Encontro Estudantil Regional de Relações Internacionais (EERRI 2016), que contará com a participação do ex-ministro Celso Amorim. A partir das 19h, o diplomata brasileiro ministra a palestra de abertura, que acontece no Auditório Master do Campus Zona Sul da UniRitter (Rua Orfanotrófio, 555).

Na atividade, o embaixador irá tratar da atual conjuntura internacional, da inserção do Brasil como país em desenvolvimento e da cooperação no âmbito das Nações Unidas. Diplomata de carreira, Celso Amorim já foi Ministro das Relações Exteriores, por duas vezes, e Ministro da Defesa. Atualmente, é diretor-geral da Unitaid, entidade da ONU que organiza a compra e a distribuição de medicamentos a nações em desenvolvimento. Esta é a segunda vez que o ex-ministro visita a UniRitter. Em 2015, foi palestrante da aula inaugural do curso de Relações Internacionais da instituição.

No evento, ainda serão discutidas temáticas relacionadas ao mercado de trabalho e ao papel dos analistas de Relações Internacionais na sociedade. As atividades do EERRI 2016 buscarão conectar o debate à realidade brasileira e latino-americana, incentivando a reflexão sobre a realidade nacional, regional e global.

Mais informações no site www.ufrgs.br/eerri2016

