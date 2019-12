Um ex-ministro da Defesa japonês, Tokuichiro Tamazawa, de 81 anos, levou um tiro na perna perto de casa em Morioka, no norte do Japão, informaram jornais do país nesta terça-feira (10). Os ferimentos dele não são fatais e ele está em condição estável. Um suspeito, que aparentava estar na casa dos 80 anos, segundo o “Japan Times”, foi preso.