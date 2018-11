Ex-ministro da Fazenda sondado por Bolsonaro

A equipe de transição de Jair Bolsonaro (PSL) sondou o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy para fazer parte do próximo governo, dizem fontes ligadas ao presidente eleito. O economista comandou a pasta no segundo mandato da então presidenta Dilma Rousseff (2015-2016) e também foi o titular a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro no primeiro governo de Sérgio Cabral (2007-2010).

