O pai do empresário Eike Batista, o empresário e ex-ministro Eliezer Batista morreu na noite desta segunda (18), aos 94 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Engenheiro, Eliezer foi, entre outros cargos, presidente da Vale do Rio Doce, ministro de Minas e Energia, em 1962, e secretário de Assuntos Estratégicos do governo Collor em 1992.