Ex-ministro Eliseu Padilha é internado em Porto Alegre e hospital desmente AVC

O ex-ministro Eliseu Padilha sofreu uma hemorragia cerebral e teve de ser internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Informações preliminares indicavam que ele havia tido um AVC e que o quadro era grave, no entanto, ambas as assessorias, tanto do hospital quanto do político, informaram que o estado de saúde é estável.

Ainda nesta terça-feira (23) o ex-ministro deverá ir para o quarto.

Boletim Médico, Eliseu Lemos Padilha, Hospital Moinhos de Vento

Informamos que o paciente Eliseu Lemos Padilha passou por um procedimento cirúrgico no Hospital Moinhos de Vento e seu quadro é estável. No momento, ele está em fase de recuperação, com previsão de alta para o quarto. Esclarecemos que o paciente não sofreu um acidente vascular cerebral. Seu estado requer cuidado e observação, mas não é considerado grave no presente momento. Porto Alegre, 23 de julho de 2019. Dr. Nilton Brandão

Clínico Intensivista

CRM 5444

Boletim médico enviado pela assessoria de Eliseu Padilha

NOTA

O ex-ministro Eliseu Padilha teve na última quinta-feira (18/7) uma Hemorragia Cerebral Superficial. Foi atendido em Porto Alegre/RS pela equipe do neurocirurgião Artur de Azambuja Pereira Filho e do clínico geral Newton Brandão.

O ex-ministro teve alta da UTI nesta manhã (23/7). O quadro é estável.

Assessoria de Comunicação

Eliseu Padilha

