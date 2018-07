A casa do ex-ministro José Dirceu no bairro Saúde, na zona sul de São Paulo, com 200 metros quadrados, foi arrematada por R$ 465.187,50 em um leilão na segunda-feira (16). Esse e outros bens de Dirceu foram colocados para venda depois das condenações dele em duas ações penais no âmbito da Operação Lava-Jato, que somam 32 anos e 1 mês de prisão.