Ex-ministro Moreira Franco tem pedido de liberdade negado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio negou, na noite desta sexta-feira (22), o pedido para soltar o ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro Moreira Franco. A solicitação de liberdade foi feito no início dessa tarde pela defesa de Moreira, que foi preso ontem (21), por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro.

No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que os supostos desvios nas obras da Usina Nuclear Angra 3 deveriam ser analisados pela Justiça Eleitoral. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Moreira Franco e o ex-presidente Michel Temer, que também foi preso ontem, teriam movimentado irregularmente R$ 1,8 bilhão, envolvendo vários órgãos públicos e empresas estatais.

