A ex-Miss Brasil Martha Rocha, 81 anos, está internada em um hospital de Niterói (RJ) com um quadro de pneumonia aguda. Segundo familiares, no entanto, ela está lúcida e em recuperação. Nascida na Bahia, ela venceu em 1954 a primeira edição do concurso nacional e conquistou o segundo lugar no Miss Universo.

