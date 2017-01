Ex-miss pode ficar cega após ser atacada com ácido pelo ex-namorado

Uma ex-concorrente do Miss Itália pode perder a visão e terá que passar por cirurgias plásticas após ter sido atacada com ácido por um ex-namorado. Gessica Notaro, de 28 anos, que já trabalhou como apresentadora de TV e treinadora de golfinhos, foi atacada por Jorge Edson Tavares, de 29 anos, que passou a persegui-la após o fim do relacionamento, em agosto.

Segundo o jornal italiano “La Stampa”, o ex foi preso e negou ter realizado o ataque. Gessica sofreu queimaduras profundas no rosto e no olho, e está sendo tratada em um hospital em Cesena, onde os médicos temem que ela possa perder a visão. Ela também teve lesões no quadril e na perna.

Desde agosto do ano passado, Jorge Edson Tavares, que é de Cabo Verde, tinha uma ordem judicial para não se aproximar de Gessica. Os dois trabalharam juntos num aquário em Rimini, na Itália.

Gessica foi coroada Miss Romagna e foi finalista em 2007 do Miss Itália. Depois disso, passou a trabalhar como cantora, dançarina e apresentadora. Em 2014, longe da vida pública, a jovem começou a trabalhar no aquário.

Comentários