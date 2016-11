Ex-Miss Universo da Colômbia continua em choque após Donald Trump vencer as eleições americanas

Após ter criticado duramente a retórica anti-imigrantes do republicano Donald Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos, a ex-Miss Universo colombiana Paulina Vega conta que ficou em choque com a vitória do magnata. Ele já foi chefe da modelo de 23 anos. Durante a campanha presidencial, ela escreveu nas redes sociais que os comentários de Trump sobre os latinos e, em particular, sobre os mexicanos eram injustos e ofensivos.

“Estava em Miami acompanhando muito a apuração dos votos. Acabei assistindo à televisão até 03h30 ou 04h. Não consegui dormir. No dia seguinte, cheguei destruída para trabalhar e a verdade é que estava em choque, eu não podia acreditar”, relatou Paulina. Para descrever o comportamento de Trump enquanto era seu chefe, Paulina não lhe nega elogios. Reconhece, no entanto, que ele em alguns momentos se mostrava sexista.

“Era uma pessoa decente, educada e respeitosa. Me convidava para todos os seus eventos, me apresentava à sua família e aos seus sócios. Sempre me fazia sentir bem-vinda “, disse. “Sempre soube que ele tem certas coisas de sexista e machista, mas neste momento era meu chefe e tinha de respeitá-lo. Não tenho nenhuma queixa, ele se portou muito bem comigo.”

No entanto, a relação dos dois estremeceu quando ela criticou duramente os insultos do magnata aos imigrantes latinos. Na campanha, ele prometeu construir um muro na fronteira mexicana; chamou os mexicanos de criminosos e agressores sexuais e ainda lançou acusações contra os imigrantes, dizendo que eles levam drogas aos Estados Unidos.

“Achei os comentários de Trump injustos e ofensivos. Como colombiana e Miss Universo, quero mostrar meu apoio e validar os sentimentos da comunidade latina. A organização do Miss Universo trabalha de forma independente aos seus donos. Nos últimos 64 anos, eles criaram parcerias com grupos de caridade e ajudaram milhares de comunidades. Seu legado em unir países ao redor do mundo é inspirador para muitas pessoas”, ressaltou Paulina em seu Instagram.

Rapidamente, o magnata contra-atacou as críticas da ex-Miss e a chamou de hipócrita. “A Miss Universo, Paulina Vega, me criticou por dizer a verdade sobre imigração ilegal, mas vai ficar com a coroa. Hipócrita!”, disse Trump. (AG)

