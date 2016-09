Ex-morador de rua pagou conta de Justin Bieber em lanchonete dos Estados Unidos

Um ex-morador de rua foi o responsável por pagar um lanche de Justin Bieber em uma lanchonete, depois que o cantor teve seu cartão de crédito recusado.

De acordo com a coluna “Page Six” do jornal americano “New York Post”, o homem se chama Kody Christiansen e já passou por quatro abrigos enquanto tentava se tornar ator.

“Eu estava vivendo em um abrigo de sem tetos há cerca de um ano e agora paguei o almoço de uma das maiores estrelas do mundo”, disse Christiansen ao jornal.

Ele contou que percebeu diversos fotógrafos esperando por Bieber do lado de fora da lanchonete, então se ofereceu para pagar a conta e evitar que o cantor os enfrentasse enquanto ia buscar outro cartão no carro.

“Justin colocou seu cartão de crédito na máquina, e foi recusado. Ele disse que precisava ir pegar outro cartão no carro, então eu decidi pagar para ele e evitar que ele enfrentasse cerca de 20 fotógrafos no caminho”, disse.

“Eu falei que ia pagar, e ele me perguntou se eu tinha certeza. Ele agradeceu bastante”, completou. Christiansen não pretendia revelar que tinha sido ele o responsável por pagar a conta, mas acabou identificado por causa de fotos tiradas no momento.

A conta, aliás, deu pouco mais de US$ 16 (cerca de R$ 50), entre sanduíche, três garrafas de leite e cookies.

Christiansen estava na cidade de West Hollywood para divulgar seu livro “Hollywood Heartbreak, New York Dreams” (“Coração Partido em Hollywood, Sonho em Nova York”, em inglês) no qual conta sua história, de como foi parar nos abrigos por causa do vício em drogas e em álcool.

Ele chegou a convidar Bieber para participar do evento, mas o cantor disse que não poderia comparecer, embora tenha garantido que vá ler o livro.

“Ele disse que estava indo embora da cidade, mas que gostaria de ler. Também deu um tapinha no meu ombro. Ele foi muito legal comigo e mostrou interesse de verdade no meu livro”, acrescentou. (Folhapress)

