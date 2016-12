Ex-mulher acusa Johnny Depp de não cumprir acordo de divórcio

Amber Heard apresentou documentos na Justiça alegando que Johnny Depp não pagou o valor acordado na separação dos dois, de acordo com o site “Mirror”.

O ex-casal assinou o acordo em agosto que determina que ele pague a ela US$ 7 milhões, que a atriz declarou que vai doar para a caridade. Entretanto, seus advogados informaram a Corte de Los Angeles que ele não pagou o valor.

O ator também não pagou as custas do processo, que somadas ultrapassam os US$ 35 mil. Além de não pagar os valores, os advogados de Heard afirmam que ele também não cumpriu com vários outros detalhes do acordo, como a divisão de bens, a transferência de uma Range Rover para o nome da estrela, o envio de seus pertences da casa dele nas Bahamas e outros débitos pendentes com carros, joias e stylists.

